Milan-Spezia 2-1, Gotti: Contento dello spirito della mia squadra

Lo Spezia esce da San Siro senza punti, ma a testa altissima; al fischio finale, il tecnico aquilotto Luca Gotti commenta così la prestazione dei suoi ragazzi.

“Sono dispiaciuto per il gol nel finale, ma sono molto contento dello spirito che la mia squadra ha avuto questa sera. Con questo atteggiamento i punti arriveranno, ne sono sicuro. Mancano due partite alla sosta, due gare ravvicinate che dovranno essere interpretate al meglio.

Ho vista una squadra che sta andando nella direzione giusta, per spirito, atteggiamento e qualità tecnica. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e ci toglieremo soddisfazioni.

Nei primi dieci minuti ci siamo slegati troppo, perché andavamo a pressare molto alti. Poi gradualmente abbiamo cominciato a disporci bene nel campo, con precisione e compattezza. Abbiamo sempre continuato a fare la nostra partita, è di questo che sono particolarmente soddisfatto.

A Maldini non ho detto prima che avrebbe giocato dal primo minuto, per evitare che avesse tanti pensieri per la testa. Gliel’ho detto quando ho comunicato alla squadra i titolari, non volevo che giocasse la partita prima ancora di scendere in campo. Mi è piaciuta molto la sua prestazione, sia per l’atteggiamento, sia per la sua lettura delle situazioni che ha avuto in campo. Senza contare che il suo contributo in fase offensiva è risultato decisivo”.