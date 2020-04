Micro, la campagna facebook, un artista al giorno

Da più di un mese stiamo lavorando in modalità smart working

La campagna facebook un artista al giorno. Ci abbiamo messo il cuore da subito, un cuore che batte forte per l’Italia e per gli artisti italiani. Ringraziamo i tanti artisti che in questi lunghi giorni stanno condividendo con noi l’iniziativa #micrononsiferma inviandoci le loro opere, che fino a maggio ci terrano compagnia ogni giorno. Un modo per non fermare le emozioni e prepararsi al ritorno in galleria.

Insieme ed uniti riprenderemo presto da dove ci siamo fermati, anzi faremo molto di più…con una nuova consapevolezza e una nuova energia!

In queste giornate complicate il nostro augurio è di aver recuperato tuttipiena serenità e salute, e di trascorrere una buona festa, anche se diversada tutte le altre…