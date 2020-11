Mezzo pesante sbaglia strada e rimane incastrato in via di Pino, intevengono i VVF

Nella notte a Genova un bilico, ha causa delle chiusure autostradali per lavori, in questo caso il casello di Genova Est, ha utilizzato la viabilità ordinaria.

Trattandosi di uno straniero che non conosceva le strade, si è affidato al proprio gps, ma è rimasto incastrato in una strada. Il mezzo pesante, intorno alle 4, è rimasto bloccato in via di Pino a Molassana, una strada decisamente stretta che non gli ha permesso di effettuare una manovra per tornare indietro.

L’uomo che era uscito a Genova Bolzaneto ha scelto una via alternativa per raggiungere il centro ed è rimasto blocato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’autogru che ha spostato il bilico.

Alla fine la strada è stata riaperta e il mezzo pesante ha potuto riprendere la propria strada.