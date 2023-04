Meteo, le previsioni di Arpal: vento forte e sabato possibile pioggia

Ecco le previsioni secondo Arpal per il resto della giornata fino a sabato 15 aprile.

Temporale e grandine sul Genovesato, poi l’arcobaleno

Oggi, giovedì 13 aprile

Residui piovaschi a carattere di rovescio o temporale sugli estremi della regione, altrove copertura nuvolosa variabile e possibili locali schiarite.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime. Venti: moderati da Nord con raffiche su crinali del Centro. Mare: da mosso a molto mosso a Ponente, molto mosso altrove

Domani, venerdì 14 aprile

Fino al primo mattino venti sostenuti da nord, nordovest localmente forti su rilievi e sbocchi vallivi; in serata venti localmente forti da ovest, sudovest sulla costa dell’estremo Ponente.

Dalle prime ore della notte lungo tutta la costa mare molto mosso per onda lunga di libeccio (periodo 7-8 s fino al mattino e nuovamente in serata), in temporaneo calo a Ponente nelle ore centrali

Dopodomani, sabato 15 aprile

Il transito di un nuovo impulso in quota da nordovest comporta condizioni di diffusa instabilità favorendo lo sviluppo di rovesci o temporali d’intensità fino a moderata, più probabili nelle ore centrali.

In serata ingresso di venti settentrionali fino a forti e rafficati. Dalle prime ore della notte lungo tutta la costa mare molto mosso per onda lunga di libeccio (periodo 6.5-7.5 s nella notte, 8-9 s in serata), in temporaneo calo a Ponente nelle ore centrali.