Mercoledì prossimo la Nazionale americana di sci al Park Tennis Genova

Mercoledì 1 febbraio, alle ore 16 presso il Park Tennis si terrà l’incontro con le atlete della Nazionale femminile americana di sci alpino che hanno scelto il circolo tennistico di via Zara per alcune giornate di allenamenti in vista dei Mondiali di Courchevel/Meribel, in Francia, dal 6 al 19 febbraio.

Le atlete Paula Moltzan, Nina O’Brien, Ava Sunshine e Katie Hensien con il loro capo allenatore Magnuss Andersson hanno scelto un posto sul mare che non fosse troppo distante dalla Francia dove potersi allenare a secco e anche ricaricare le batterie.

Il dottor Matteo Guelfi, ortopedico genovese che da anni segue la nazionale italiana di slalom, ha consigliato il Circolo del Presidente Federico Ceppellini che si è messo con piacere a disposizione. Preziosa, in tal senso, la collaborazione di Federico Delfino, Osteopata e Preparatore Atletico del Park Tennis. E’ così che la Nazionale a stelle e strisce si allenerà a Genova per alcuni giorni.