Mercato Spezia, parte Provedel ed arriva Dragowski

Si concretizza un’operazione tra portieri che riguarda che Spezia, Lazio e Fiorentina.

Dopo l’arrivo di Maximiano, la Lazio si prepara ad accogliere un altro portiere. È in dirittura d’arrivo la trattativa per Ivan Provedel, classe 1994 di proprietà dello Spezia. Un’operazione portata avanti da diverse settimane, sbloccata grazie al trasferimento in Liguria di un altro portiere. I bianconeri, infatti, hanno raggiunto l’intesa totale con la Fiorentina per Bartlomiej Dragowski, chiuso a Firenze dall’arrivo di Gollini. L’incastro giusto che consentirà a Gotti di accogliere un nuovo portiere e alla Lazio di completare il reparto, rivoluzionato dopo gli addii di Strakosha e Reina. I biancocelesti verseranno 2,5 milioni di euro nelle casse dello Spezia.