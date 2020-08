Mercato Spezia, interessa il danese Skov Olsen

Deve ancora decollare il mercato dello Spezia neo promosso in serie A.

In questo periodo si sono susseguite parecchie voci che per ora sono rimaste però tali senza nessun crisma dell’ufficialità.

La squadra ligure ha avanzato una richiesta di prestito al Bologna per Skov Olsen, ma i rossoblù al momento tentennano: Sabatini ha sempre ammesso di voler cedere il danese solamente a titolo definitivo e per un’offerta estremamente alettante. Certo è che a Skov Olsen trovare spazio con costanza non farebbe affatto male, per questo la dirigenza felsinea continua a riflettere se privarsi del talento facendo cassa per eventuali movimenti in entrata.