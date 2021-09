Mercato Spezia, ben otto operazioni concluse nelle ultime ore

Ultimo giorno di mercato con ben otto ufficializzazioni in casa Spezia per regalare i rinforzi giusti al tecnico Thiago Motta.

Il primo di loro in ordine di tempo è stato David Strelec, attaccante classe 2001, arrivato a titolo definitivo dallo Slovan Bratislava. Nell’arco del pomeriggio sono stati poi ufficializzati il danese classe 2005 Julius Beck del Sønderjyske e Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000 ex Zilina.

Per l’attacco è invece arrivato in prestito con diritto di opzione Rey Manaj, albanese classe 1997 proveniente dal Barcellona. Rispettivamente dall’Inter e dal Milan, sempre in prestito, sono stati invece rilevati Eddie Salcedo e Henoc N’Gbesso. Altro attaccante dello Spezia, stavolta acquistato a titolo definitivo, è l’ex Slovan Bratislava David Strelec. Acquistato a titolo definitivo anche Kleis Bozhanaj, che però solo tra un anno vestirà la maglia dello Spezia.

Il colpo più atteso, però, resta quello di Kevin Agudelo, rientrato allo Spezia dal Genoa a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione. “Classe 1998, grinta e carattere da vendere, nella passata stagione è sceso in campo in 33 occasioni totali con la maglia delle Aquile, conquistando tutti per dinamicità, tecnica e duttilità tattica”, si legge nel comunicato con cui i liguri hanno annunciato il suo ritorno.