Mercato Genoa, vicinissimo Pedro de la Vega

Il Grifone ha definito l’arrivo in Italia di Pedro de La Vega, talentino argentino. L’attaccante lascerà il calcio sud americano per giungere in Europa ed iniziare la sua nuova carriera agonistica.

Cresciuto nel Lanus dove ha fatto la trafila con le formazioni giovanili, de La Vega ha esordito con la stessa maglia disputando dieci gare.Inoltre ha disputato il mondiale Under 20 con la Nazionale dell’Argentina. Si tratta di un elemento giovanissimo ma con un grande futuro, molta infatti è stata la resistenza del club argentino per farlo partire. Alla fine però il Genoa l’avrebbe, come riportato dal sito del suo paese, spuntata.