Mercato Genoa: suggestione Benassi per il centrocampo

Mercato caldo per il Genoa che ha intenzione di rinforzare pesantemente la mediana rossoblù con un acquisto di qualità.

La dirigenza genoana sta cercando di portare a Genovadalla Fiorentina Marco Benassi. L’operazione non è semplice anche se la stessa Fiorentina ha messo in preventivo la possibilità che Benassi lasci Firenze. Il giocatore gradirebbe restare in terra di Toscana ma che la stessa società gigliata abbia messo in preventivo una sua cessione. E in questo caso ecco spuntare il Genoa per rinforzare il proprio di centrocampo.

Il palmarais di Benassi è di quelli importanti. Classe 1994, è un interno di centrocampo; spesso ha giocato da mezzala. Cresciuto nelle squadre giovanili del Modena e quindi dell’Inter; coi meneghini ha esordito in prima squadra nel 2013 (l’anno precedente la sua prima in Europa League). Quindi è andato in prestito al Livorno prima di esser acquistato dal Torino. Coi granata 85 partite giocate e 11 reti segnate. Dal 2017 alla Fiorentina dove sceso in campo in 67 circostanze segnando 12 gol.