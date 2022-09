Mercato Genoa, si pensa all’ex Napoli Ghoulam come rinforzo

Nonostante il mercato sia chiuso potrebbe esserci un rinforzo tra gli svincolati per il Genoa.

Il futuro di Faouzi Ghoulam sembrava già scritto ancor prima della fine della passata stagione, poi qualcosa è cambiato. Il giocatore, svincolatosi dal Napoli, sembrava dovesse diventare un possibile rinforzo del Bologna o della Lazio, ma una volta terminata la sessione estiva del calcio mercato l’ex azzurro non è riuscito a trovare una collocazione.

Ora, a distanza di tempo, essere un giocatore senza contratto Ghoulam potrebbe ancora trovare una nuova squadra e per lui starebbero facendo alcuni sondaggi il Genoa e il Benevento. Il “Grifone”, intenzionato a tornare immediatamente in Serie A, potrebbe avere gli argomenti giusti per convincere il franco-algerino al trasferimento. Per il trentunenne ex Napoli potrebbe essere pronto un contratto da 300 mila euro.