Mercato Genoa, Preziosi non molla la presa su Piatek

Il Genoa attende l’arrivo del colpo Strootman e lavora ancora al ritorno di Piatek in rossoblù.

Il presidente del Grifone Preziosi non ha mollato la presa sul bomber polacco che sarebbe importante per la corsa salvezza rossoblù.

Lo scorso gennaio, l’Hertha Berlino lo pagò dal Milan 28 milioni. Una cifra impensabile al momento per il Genoa. Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare si potrebbe fare a una sola condizione: prestito con una partecipazione del club tedesco anche sull’ingaggio che è sui 3 milioni di euro. Piatek vorrebbe tornare in rossoblù, ma la trattativa, nel caso in cui dovesse essere messa in piedi, è una di quelle da fine mercato.