Mercato Genoa, per Scamacca Fiorentina in pole

Non solo Milan, anche la Viola fa sul serio per Scamacca, esploso con la maglia del Grifone le ultime settimane con le tre perle nei derby della Lanterna.

La Fiorentina sembra avere gli elementi più convincenti per il club di Villa Rostan.

In queste settimane è circolata anche l’idea di uno scambio di prestiti con Patrick Cutrone che invece è in uscita con il club viola. Non solo. Anche Kouamè è in uscita ed anche lui potrebbe tornare a Genova con la formula del prestito.

Per convincere il club ligure la Viola potrebbe anche defilarsi nella corsa a Piatek spianando la strada al club di Preziosi