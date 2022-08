Mercato Genoa, non solo Aramu: Puscas ed il colpo Strootman

Due colpi di mercato per il Genoa che impreziosisce la sua rosa di due elementi importanti per Blessin.

Oltre all’arrivo di Mattia Aramu dal Venezia (oggi la visite mediche, domenica il possibile debutto a Pisa), quello imminente di George Puscas dal Reading (domani l’annuncio?) e, soprattutto, il ritorno a sorpresa di Kevin Strootman – sei mesi a Genova ad inizio 2021, e ora pronto al ritorno in prestito dall’Olympique Marsiglia – , confermano una volta di più come la campagna acquisti del Genoa sia mirata ad allestire un gruppo assolutamente competitivo. E, in grado, dunque, di potersi imporre in un campionato lungo e pericoloso come quello di B