Riepilogo del mercato del Genoa come al solito molto frizzante nell’era Preziosi.

Il club sta lavorando ad alcune ufficializzazioni di trattative oramai in dirittura d’arrivo.

ACQUISTI

Andrenacci (p, Brescia)

Semper (p, svinc)

Ekuban (a, Trabzonspor)

Vanheusden (d, Inter)

Sirigu (p, Torino)

Sabelli (d, Empoli)

Hernani (c, Parma)

Buksa (a, Wisla Cracovia)

Sturaro (c, Verona f.p.)

Agudelo (a, Spezia f.p.)

Favilli (a, Verona f.p.)

Bani (d, Parma f.p.)

Jagiello (c, Brescia f.p.)

Parigini (c, Ascoli f.p.)

CESSIONI

Jaroszynski (d, Salernitana)

Scamacca (a, Sassuolo f.p.)

Lu. Pellegrini (d, Juventus f.p.)

Zappacosta (d, Chelsea f.p.)

Perin (p, Juventus f.p.)

Strootman (c, Marsiglia f.p.)

Pjaca (a, Juventus f.p.)

Onguene (d, Salisburgo f.p.)

Zajc (c, Fenerbahce f.p.)

Goldaniga (d, Sassuolo f.p.)

Paleari (p, Cittadella f.p.)

Shomurodov (a, Genoa)

TRATTATIVE

Vazquez (d, Pumas)

Mustafi (d, svincolato)

Lammers (a, Atalanta)

Goldaniga (d, Sassuolo)

De La Vega (a, Lanus)

Bertolacci (c, Karagumruk)

Gaston Pereiro (c, Cagliari)

Zappacosta (d, Chelsea)

Perotti (a, Fenerbahce)

Pagani (c, Novara)

Sabiri (c, Ascoli)