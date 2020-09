Mercato Genoa: i nomi nuovi sono Cutrone e Rose

Il Genoa sta muovendo le proprie pedine sulla scacchiera mercato. Incontri, ufficializzazioni, visite, comunicazioni. Sono giornate intense per la dirigenza che sta per battere un altro colpo, dopo quello sferrato con il tedesco Lennart Czyborra. Al Syn-Lab Il Baluardo è stata una mattinata di visite per il trequartista prelevato dall’estero. E’ ufficiale intanto l’acquisizione a titolo definitivo, per la Primavera, dell’attaccante italo-brasiliano Felipe Estrella Galeazzi, ultima stagione all’Associação Ferroviária de Esportes ed ex Roma. Fronte cessioni. Stephane Omeonga è passato al Pescara a titolo definitivo e Andras Schafer, con la stessa formula, agli slovacchi del Fk Dac 1904 Dunajská Streda.

Non è tutto però. Per l’attacco il diesse Faggiano sta cercando con insistenza Cutrone, ora in prestito alla Fiorentina. Sul giocatore ex Milan continua la corte anche del Bologna. Intavolato inoltre lo scambio Favilli-Stepinski con il Verona per la difesa è in dirittura d’arrivo la trattativa per Ranocchia.

Infine il Grifone prova a prendere un colpo a centrocampo: il nome nuovo è Rose del Tottenham.