Mercato Genoa, è la settimana di Miranchuk in rossoblu

Il Genoa continua nel mercato di riparazione la sua opera di rafforzamento in attesa del nuovo tecnico per il post Shevchenko.

Martedì potrebbe essere il giorno giusto: dopo settimane di trattative tra Atalanta e Genoa, con inserimenti di altri club e ripensamenti vari, Aleksey Miranchuk si avvicina forse definitivamente al club rossoblù. L’accordo tra società sarebbe stato trovato, al pari di quello tra la dirigenza genoana e il giocatore. L’ultimo ostacolo? L’ex, Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto di trattenere Miranchuk ancora fino a domani, giorno in cui è in programma Atalanta-Inter, a causa dell’emergenza in attacco che per ora obbliga il Gasp a rinunciare a Duvan Zapata. Il colombiano dovrebbe rientrare subito dopo l’impegno contro Dzeko e compagni, di fatto liberando Miranchuk che potrebbe svolgere le visite mediche con il Genoa già martedì