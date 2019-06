Mercato Genoa, Bertolacci potrebbe tornare

Comincia a infiammarsi il calciomercato del Genoa sempre più vicino ad avere Andreazzoli come nuovo tecnico.

Andrea Bertolacci è il nome caldo per la mediana del nuovo Grifone. L’ormai ex Milan è stato allenato da Aurelio Andreazzoli ai tempi di Roma e sarebbe il giocatore ideale per il suo 4-3-1-2: per prenderlo bisognerà battere la concorrenza di Atalanta, Torino e Lecce.

Sarebbe la terza avventura per l’ex Roma e Milan che ha vissuto sotto la Lanterna i suoi anni migliori ed ha un legame indissolubile con la tifoseria genoana che lo riabbraccerebbe molto volentieri sia per la qualità che per l’affetto.