Mercato Entella, doppio movimento in entrata ed uscita

Doppia mossa di mercato in entrata ed uscita per la società del patron Gozzi per rinforzare la rosa per la serie B.

La Virtus Entella comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Toscano (centrocampista nato a Erice il 7 luglio 1997). A Marco un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella.

Inoltre la società biancoazzurra comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Alessandria per il trasferimento a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del giocatore Gabriel Cleur.

A Gabriel un caloroso in bocca al lupo da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella per la nuova avventura professionale.