Mercatino in piazza Settembrini: si parte

Nelle giornate del 6, 13, 20 dicembre il mercatino ritornerà grazie alle Proloco di Sampierdarena e S.Teodoro

, la perseveranza degli operatori commerciali della piazza, la collaborazione fondamentale dell’ Amministrazione Comunale, il mercatino di Piazza Settembrini a Sampierdarena.

Era il primo impegno che il neo Presidente della Proloco Davide Rossi si era preso con il territorio, come Proloco vuole ringraziare l’Assessore Paola Bordilli che si è resa conto che il miglior alleato con insicurezza e degrado è far vivere le piazze, dopo le cancellate ottenute grazie alla costanza di Davide Rossi all’ epoca consigliere comunale, mercoledì 6 dicembre si raggiungerà questo grande obbiettivo di Albert Kart, con il desiderio che questo mercatino possa tornare come nel 2015 permanente, prima che la giunta Doria lo eliminasse senza un motivo concreto.

L’obiettivo è che il mercatino diventi un punto di aggregazione positivo della piazza con la presenza dj banchi belli e attrattivi.

Si parte da questo Natale e si punta alla continuità.