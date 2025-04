Matteo Paroli proposto come nuovo presidente del Porto di Genova dal MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente proposto Matteo Paroli come nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che comprende i porti di Genova, Savona, Pra’ e Vado Ligure. La nomina, firmata dal ministro Matteo Salvini, rappresenta l’avvio della fase finale dell’iter, che ora prevede il parere formale da parte della Regione Liguria e il successivo passaggio alle Camere per la ratifica parlamentare.

Matteo Paroli, attualmente segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, è una figura ben nota nel panorama portuale italiano. Con una solida formazione giuridica e una lunga esperienza nel settore della logistica e dello sviluppo infrastrutturale, Paroli si distingue per le sue competenze tecniche e gestionali, maturate in anni di attività ai vertici di strutture portuali strategiche.

Come si legge nella nota ufficiale, “l’avvocato Matteo Paroli porta con sé una lunga esperienza nel settore marittimo e portuale. La sua carriera è segnata da competenze consolidate nella gestione logistica e nello sviluppo delle infrastrutture portuali, elementi che lo rendono una figura di alto profilo per guidare il sistema portuale ligure.”

La proposta arriva in un momento cruciale per il futuro dei porti liguri, che rivestono un ruolo chiave nella logistica nazionale ed europea. L’eventuale nomina di Paroli si inserirebbe in una strategia più ampia del MIT volta a rafforzare la governance dei principali snodi portuali italiani, puntando su profili tecnici con esperienza diretta nei processi di innovazione e sostenibilità del sistema portuale.