Marta Cantero premiata dalle istituzioni. La campionessa riceve un duplice riconoscimento da Regione Liguria e Comune di Chiavari.

Regione Liguria e Comune di Chiavari hanno premiato Marta Cantero, atleta chiavarese che ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali di nuoto sincronizzato Dsiso – Albufeira e che ha conquistato il secondo posto nel duo tecnico.

Durante la cerimonia, che si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Bianco, il Presidente Giovanni Toti e il Sindaco Federico Messuti le hanno consegnato un duplice riconoscimento: la bandiera di Regione Liguria e una targa per i risultati sportivi ottenuti.

Erano presenti anche i membri dell’amministrazione comunale, i vertici della Chiavari Nuoto con una rappresentanza della squadra femminile di nuoto sincronizzato e Don Andrea Buffoli.

Anche il Panathlon Club Tigullio Chiavari ha voluto riconoscere la grandezza dell’impresa di Marta con un premio a lei dedicato.

Il presidente della Regione Giovanni Toti, spiega:

“A Marta vanno i più sentiti complimenti da parte di tutta la Liguria.

Grazie per aver portato in alto il nome della nostra regione a livello mondiale in uno sport come il nuoto, che ha un legame indissolubile con la nostra terra, e per aver dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere uno straordinario strumento di socialità e di crescita.

Sappiamo che una impresa sportiva come quella di Marta è e sarà di ispirazione per tanti giovani atleti. Congratulazioni!”.

Il sindaco Federico Messuti, dichiara:

“Siamo davvero orgogliosi di Marta, un esempio per tutti i ragazzi che si affacciano al mondo dello sport e che riescono, grazie alla loro determinazione e al loro sacrificio, a portare a casa importanti vittorie.

La grande passione che la contraddistingue le permetterà di raggiungere obiettivi sportivi sempre più ambiziosi. I miei complimenti vanno anche alla Chiavari Nuoto e all’allenatrice Valentina Sivori”.

Marta Cantero, classe 1994 e tesserata da oltre vent’anni con la società Chiavari Nuoto, è stata negli ultimi anni campionessa sia a livello nazionale che internazionale:

2022 Campionessa italiana nel solo libero e secondo posto nel solo tecnico (Abano Terme)

2021 Campionessa italiana nel solo libero e nel solo tecnico (Lecce)

2021 Trigames Campionessa nel solo libero e argento nel duo tecnico (Ferrara)

2019 Campionessa europea nel solo libero e portabandiera azzurra (Olbia)

2018 Campionessa mondiale con l’esercizio di squadra e secondo posto nel solo libero (Canada)

2016 Trisome Games Campionessa mondiale con il solo libero

2014 Campionessa mondiale con oro nel singolo e oro nel doppio (Messico)