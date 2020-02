Marocchini forzano porta col piede di porco: pizzicati dalla polizia

Hanno forzato il portone di un locale dell’università in via del Campo

Ieri mattina i poliziotti, in via del Campo, hanno arrestato due marocchini di 27 e 34 anni per tentato furto aggravato in concorso.

I due uomini hanno cercato di forzare un portone di un locale dell’Università di Genova con un piede di porco ma sono stati visti da un residente che ha chiamato la polizia.

Gli agenti sono così intervenuti rapidamente bloccando i due ladri in fuga per poi recuperare l’attrezzo che i due uomini avevano lasciato conficcato nel portone.

Fissata per questa mattina l’udienza per direttissima.