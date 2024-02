Marina Militare: consegnati brevetti palombari COMSUBIN

Sette giovani “marinai”, 3 ufficiali, 2 graduati e 2 militari di truppa, da oggi fanno parte del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare

La Spezia – La Marina Militare ha recentemente consegnato i brevetti da palombaro ai nuovi membri del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del COMSUBIN.

Questo evento rappresenta un importante traguardo per sette giovani marinai, inclusi ufficiali, graduati e militari di truppa, che ora entrano a far parte di una forza specialistica altamente qualificata.

La cerimonia di consegna dei brevetti si è svolta presso il Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori (COMSUBIN) a Le Grazie, La Spezia.

L’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, insieme a diverse autorità politiche e militari, ha presenziato all’evento.

I Palombari della Marina Militare sono noti a livello internazionale come esperti nel campo della subacquea.

Il GOS di Comsubin è specializzato in operazioni subacquee complesse, bonifica da mine e ordigni inesplosi, interventi tecnici a quote profonde e soccorso ai sommergibili in avaria.

Durante la cerimonia, l’ammiraglio Berutti Bergotto ha sottolineato l’importanza del ruolo dei palombari, evidenziando l’incremento dell’accessibilità ai fondali marini e l’impegno della Marina Militare nel dedicare risorse per affrontare questa sfida.

Il contrammiraglio Rossi, comandante del Comsubin, ha riportato i successi recenti dei Palombari, evidenziando il loro coinvolgimento in operazioni fuori area, bonifica di ordigni esplosivi e supporto in Antartide per attività subacquee.

Questi risultati confermano le straordinarie capacità della Marina Militare nel campo subacqueo e il suo impegno per la protezione dell’ambiente marino con l’ausilio di tecnologie avanzate.

Photo Gallery (Foto Marina Militare)