MARESCIENZA, nell’Auditorium dell’Acquario di Genova, il ciclo di Mercoledì Scienza, studio e protezione dell’ambiente marino

MARESCIENZA, nell’Auditorium dell’Acquario di Genova, è giunto al penultimo appuntamento mercoledì 10 novembre ore 17.00 nell’Auditorium dell’Acquario di Genova. A parlare del “Pesce Spada in Liguria: storie di pesca, pescatori e pesci” sarà il prof. Fulvio Garibaldi del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di Genova.

Quando si pensa alla pesca del pesce spada la mente va subito alle nostre regioni meridionali, in particolare Sicilia e Calabria, dove questo tipo di attività ha origini millenarie; la tradizionale caccia al pesce spada condotta nello stretto di Messina con l’arpione ne è il classico esempio. In realtà anche la nostra Liguria ha una sua tradizione di pesca al pesce spada, che trova le origini sul finire degli anni ’50, su impulso principale di pescatori di origine siciliana o calabrese, trapiantati soprattutto nel ponente ligure.

Lo sviluppo sociale e tecnologico ha cambiato nel tempo questa attività di pesca, che nel Mar Ligure viene però sempre praticata a livello “artigianale”, mantenendo alcune caratteristiche che la legano strettamente al territorio.

Come forse i pesci spada stessi sono legati in qualche modo al Mar Ligure, alle sue acque che costantemente nelle loro migrazioni non mancano di visitare, per compiervi tutto il loro ciclo vitale, a partire proprio dalla nascita e dai primi mesi di vita.

È proprio approfondendo la biologia, ecologia e fisiologia di questo bellissimo pesce che certamente saremo portati a considerarlo in maniera diversa, forse anche a tavola.

Fulvio Garibaldi è un biologo marino che dal 1990 si occupa dell’ambiente marino, sia costiero sia di mare aperto, studiando la biodiversità dell’ecosistema pelagico in relazione alla catena trofica che sostiene i grandi predatori di vertice, dal krill ai cefalopodi, ai pesci mesopelagici.

Esperto di biologia ed ecologia dei grandi pesci pelagici, si occupa dello studio della dinamica di popolazione delle specie pelagiche sfruttate dalla pesca professionale (tonno, pesce spada, squali) e dell’impatto della pesca e dei differenti attrezzi sulle popolazioni di cetacei e altre specie protette.

È docente del corso di “Ecologia dei Grandi Pelagici del Mar Ligure” presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di Genova.

Le conferenze sono organizzate dagli Amici dell’Acquario di Genova, con la presidenza della dott.ssa Lucia Pusillo, in collaborazione con Acquario di Genova, Fondazione Acquario di Genova, IAS-CNR, Istituto Tethys, Università di Milano-Bicocca e Università degli Studi di Genova.

Nel rispetto delle linee guida degli ultimi decreti anti-covid sarà possibile partecipare alle conferenze solo se muniti di Green pass.

Gli eventi saranno visibili on line sul sito www.amiciacquario.ge.it qualche giorno dopo l’evento, restando fruibili successivamente.