Marassi, mamma sudamericana nasconde droga nei peperoni per figlio detenuto

Una sudamericana nascondeva la droga nei peperoni per farla arrivare al figlio, detenuto nel carcere di Genova Marassi.

La mamma ‘corriere’ è stata però scoperta dagli agenti della Polizia penitenziaria, che hanno trovato e sequestrato circa 50 grammi di hashish nascosto tra le verdure.

Lo hanno riferito i responsabili del sindacato della Polizia penitenziaria Sappe Liguria.

In casa della donna, che è stata arrestata, è stata trovata anche altra sostanza stupefacente. Il tutto è ora al vaglio degli inquirenti.

“Non è la prima volta – hanno riferito dal sappe – che nelle carceri liguri vengono rinvenute sostanze ed oggetti non consentiti, come i telefonini utilizzati dai detenuti per comunicare con l’esterno, per questo chiediamo una maggiore attenzione e potenziamento del settore sicurezza carceri, oggi l’argomento sicurezza si sta allontanando dalla politica gestionale dei penitenziari.

Il ministro della Giustizia ed il nuovo capo del Dipartimento devono rivedere l’assetto organizzativo e le competenza della polizia penitenziaria, l’attività di controllo penitenziario deve essere supportata da un specifico nucleo antidroga o anti antintrusione presente in ogni istituto penitenziario”.