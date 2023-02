Made in Italy a Sanremo: Rosa Chemical bacia Fedez

Performance di Rosa Chemical nell’ “ultima notte d’amore a Sanremo”

In diretta Rai dal Festival di Sanremo abbiamo appena assistito alla performance di Rosa Chemical che, con un kilt di pelle nera e cravatta nera su camicia bianca, tra il satanico e il sexy fluid, sale sul palco dell’Ariston e si scatena nella sua sexy song: “Made in Italy”.

“Damn fratello, questa è l’ultima notte d’amore a Sanremo!” inneggia la sua canzone e di amore ne abbiamo visto davvero!

Un esplosione d’amore quella tra il cantante ed uno spettatore vip dell’Ariston tra l’incredulo e il consenziente.

Certo se mettessimo tutti il rossetto in ufficio il lunedì cosa accadrebbe? La domanda ci sorge spontanea perchè a sbattercela in faccia, neanche troppo indirettamente, è proprio Rosa Chemical.

Il suo testo è un inno alla liberta sessuale? “Da due passiamo a tre, più siamo meglio è”.

Qualcuno si scandalizza?

Qualcuno si scandalizza? Nemmeno per sogno! E allora le domande del performer sfociano nel suo inno “Made in Italy” che ormai sembrano tutti canticchiare in sala all’Ariston: “Ci dicono di no e adesso ci lasciate fare il sesso – Made in Italy – l’amore – Made in Italy – il sogno – Made in Italy – la storia- Made in Italy.”

Rosa Chemical provoca e lo fa con ironia e sagacia e il pubblico dell’Ariston sembra apprezzare questo ragazzo che vuole la vita come Vasco Rossi e stringere la mano a Celentano. Nel suo letto c’è spazio, come canta lui stesso, e non abbiamo dubbi in merito.

Fin qui tutto bene ma ecco che sul finire del pezzo scende in platea alla ricerca di quello spettatore in prima fila che sembrava non aspettare altro.

E’ Fedez ad essere prima provocato sessualmente e poi letteralmente spazzato via dalla sua comoda poltrona imbottita dell’Ariston per essere travolto da Rosa Chemical che lo catapulta sul palco al ritmo della sua musica travolgente.

Tutto è amore e libertà

Dove tutto è amore, libertà, coppia e molto altro. Ahi ahi ahi povero Fedez, al quale non resta che osservare con occhi languidi chi di fronte a lui inneggia all’amore perverso: “Ti piace che sono perverso e non mi giudichi”.

E’ sempre Fedez ad essere trascinato sul palco dell’Ariston da Rosa Chemical. Una volta giunti insieme alla ribalta eccoli a guardarsi come due teneri amanti. Uno di fronte all’altro con un Rosa Chemical scatenato e un Fedez incredulo, quasi intimorito da possibili gesti “pericolosi” del sexy boy in pelle nera.

Lo sguardo attonito di Fedez non lascia dubbi. Ed ecco scatenarsi il gesto provocatorio, un bacio “fluid” tra i due maschietti che tanto fluid non ci è sembrato, a dirla tutta.

Rosa Chemical: “Scusate, mi è scattato l’amore all’improvviso”

Rosa Chemical prende l’iniziativa ma a Fedez non sembra dispiacere affatto! Meno di tre secondi di amore “Made in Italy” perverso, perchè come ci spiega Rosa Chemical questo è il Festival dell’Amore e l’Amore gli è scattato! All’improvviso!

“Grazie a tutti, vi amo!” urla dal palco del Festival di Sanremo tra gli applausi di un pubblico esultante.

L’oggetto del suo desiderio – Fedez – torna a sedersi in prima fila e non appena capisce, smartphone in mano, che l’esploit d’amore di Rosa Chemical nei suo confronti è manna dal cielo passa ad osannarlo ed appaludirlo.

Il tutto mentre la signora Ferragni assiste al “tradimento fluid” del maritino e dietro le quinte non gliele manda certo a dire manifestando un certo disappunto. Ma come mai ci domandiamo noi? In fondo: “Questa è l’ultima notte d’amore a Sanremo!” mentre #il sesso e “#fedez #ferragni sono già di tendenza su Twitter. Sabrina Malatesta

Nel fuori onda il siparietto tra Chiara Ferragni e il marito (?!) Fedez