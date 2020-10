Macchina impazzita contro panchina a Quezzi: tre ragazze ferite

Erano circa le 23.15 quando una macchina impazzita ha sbattuto contro una panchina a Pedegoli, Quezzi.

Ancora decisamente poco chiara la vicenda. L’auto di grossa cilindrata, sembra una Bmw, non si capisce se proveniente da Largo Merlo o in discesa dal poligono ha urtato una panchina su cui erano sedute tre ragazze che sono state investite in corrispondenza della curva tra via Daneo e via Fontanarossa. L’urto è stato violento.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un’auto medica, i Vigili del fuoco e alcune pattuglie della Polizia Locale.

Sul posto dell’incidente si sono riversate tantissime persone della zona.

AGGIORNAMENTI

Da alcune testimonianze, sembra, che l’auto, guidata da un ventenne, si sia data alla fuga e sia sta fermata in Corso Sardegna dalla Polizia Locale.

Sembra che i feriti siano più di 3, forse sei, di cui due ragazze in modo molto grave. Da alcune testimonianze sembra che l’auto sia arrivata in velocità e abbia preso la curva dritta investendo un gruppo di giovani presenti ed un motorino che ha preso fuoco. Alcuni di loro, fra cui le due ragazze, sarebbero finiti contro la panchina.