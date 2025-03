Lutto per Francesca Testino. In Albaro crolla altro albero, tragedia sfiorata

Un pino secolare si è abbattuto stamane all’interno dei giardini pubblici “Esposito” tra via Boselli e largo Toscanini a Genova Albaro.

Il crollo, che non ha provocato grossi danni e per fortuna non ha coinvolto persone, è avvenuto nella giornata del lutto cittadino, indetto dal sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, per il tragico incidente che mercoledì scorso aveva coinvolto la 57enne Francesca Testino, morta schiacciata da una grossa palma che era crollata in piazza Paolo da Novi alla Foce.

Il grosso pino caduto stamani è stato fatto a pezzi, per la rimozione, dagli operatori di Aster e l’area è stata interdetta al pubblico.

E’ proprio da Aster fanno sapere che il pino “era monitorato”, come sarebbero monitorati la maggior parte dei pini “specie di per sé a rischio crollo” all’interno di aree verdi pubbliche.

Il pino crollato rientrava nella categoria di rischio “classe C” (quella prima della massima, crollo imminente), la stessa nella quale rientrava anche la grossa palma della tragedia della Foce.

Oltre a una criticità legata al tipo di pianta e alla sua collocazione, i tecnici di Aster stanno cercando di appurare se ad avere favorito l’abbattimento dell’albero ci siano stati anche le forti piogge delle ore precedenti come determinante fattore esterno.