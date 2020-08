Il Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro presenta, domani giovedì 6 agosto, uno degli appuntamenti più attesi, “Niuiòrc Niuiòrc”, autentico one-man show di Francesco Foti.

Attore noto al grande pubblico per i suoi trascorsi televisivi – anche recentissimi: è tra i protagonisti della serie tv “Il Cacciatore” trasmessa su Rai 2 dal 2018 -, e una lunga esperienza nel cabaret, dai Cavalli Marci a Colorado Café, e nel cinema, dove ha lavorato con registi del calibro di Tornatore, Faenza e Piccioni.

Foti, però, è anche solido interprete teatrale, dove ha recitato, tra le altre, in opere di Shakespeare, Checov e Pirandello. La stessa eccezionale versatilità che ritroviamo in questo spettacolo, nel quale il protagonista si perde per le strade di New York, nei locali e nei parchi di Manhattan, per poi ritrovarsi seguendo il filo di un racconto ritmato, divertente, tenero, e mai scontato.

La vicenda è costruita come una sequenza di sketch, nel senso letterale di schizzi, ritratti della quotidiana urbanità, fatta dell’abbondante e multiforme materia umana che si riversa sui marciapiedi newyorkesi. Quelli che popolano Niuiòrc Niuiòrc sono personaggi al limite del surreale, vicini al fumetto e al tempo stesso profondamente umani e “normali” nella loro peculiarità. ABov

Prezzi

Intero 12 euro; ridotto (over 65, under 26, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria e possessori Green Card) 10 euro; bambini (under 13) 7 euro.

Promozione Porta un amico “under 26”: 8 euro cadauno presentandosi in due al botteghino.

Iniziative collaterali: 1 euro (salvo dove diversamente indicato)

Inizio degli spettacoli ore 21,15 (salvo dove diversamente indicato)

Posti limitati nel rispetto del protocollo sanitario vigente, si prega dunque di prenotare e acquistare il proprio biglietto, preferibilmente on line: il ticket con il posto assegnato sarà inviato via mail o via sms.

In caso di esaurimento posti sarà programmato un doppio spettacolo alle ore 19,30.

Per informazioni www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it, tel. 0102477045 – 3737894978. Prevendite su Happyticke