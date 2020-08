Lotta allo spaccio della Polizia nei vicoli: pizzicati gambiano ed etiope

I poliziotti del Commissariato Centro hanno pattugliato per l’intera giornata di ieri la propria zona di competenza del centro storico genovese concentrandosi in particolare in piazza della Vigne, via della Maddalena, vico San Sepolcro e limitrofi.

Durante il servizio, svolto in collaborazione con 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, un’unità cinofila, personale della Questura e del VI Reparto Mobile, hanno identificato 50 persone denunciando un 40enne gambiano per spaccio di stupefacenti e segnalando un 30enne etiope per detenzione di droga ad uso personale.

I due sono stati sorpresi in via San Luca proprio durante la compravendita di alcune dosi di marjuana.