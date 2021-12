Loano proietta “21-21”, il corto della Liguria, un Film dedicato alla Regione nell’anno della svolta del 1921

Loano proietta “21-21”, il corto della Liguria, il Comune di Loano ha deciso di aderire al progetto di Regione Liguria dedicato alle celebrazioni del 1921 quale anno di svolta in molteplici campi.

Il 1921 è stato a tutti gli effetti un anno di cesura: in quei 12 mesi, infatti, si sono verificati eventi che hanno contribuito a determinare in maniera totalmente diversa il secolo. In filosofia è pubblicato il “Tractatus Logico-philosophicus” di Wittgenstein; Freud pubblica “Psicologia della massa e analisi dell’io”. Nell’arte Von Duisburg connota a Weimar la neo-nata Bauhaus.

Per la storia l’anno rappresenta una sintesi di quanto si era sviluppato prima e di quando avverrà in seguito, con l’affermarsi del concetto di “liderismo” e di democrazia autoritaria/totalitaria.

In ambito teatrale Pirandello allestisce “Sei personaggi in cerca di autore” mentre Giacomo Puccini inizia la stesura di “Turandot”. In ambito pittorico Picasso dipinge: “Tre Musici”, “Tre donne alla fontana”, “Madre e figlio” in 12 versioni diverse, “La grande bagnante” e “Natura Morta” (il quadro messo all’asta con biglietti da cento euro e assegnato in Liguria); Kandinskj dipinge “Circolo musicale”, Braque la sua “Natura morta” e Mirò “La Fattoria”.

Questi ed altri eventi sono stati racchiusi in un filmato-spettacolo dal titolo “21-21”. Nei suoi 25 minuti il corto mostra come l’anno 1921 abbia rappresentato una vera svolta in tutti i campi, con eventi e fatti che hanno cambiato per sempre cultura, mondo e società occidentale.

Le immagini del filmato ridisegnano il susseguirsi di straordinari eventi culturali creando unicum di capolavori che vengono “attraversati” dagli spettatori con una totale immersione visiva, auditiva, emozionale, in cui si ripercorrono momenti di un anno chiave del secolo scorso.

La cultura su cui si fonda il XX secolo deve essere alla portata di tutti, creando un momento spettacolare

di cultura e riflessione, portato all’attenzione nelle piazze e nei principali luoghi di attrattività turistica

direttamente tra la gente.

L’interesse per storia, arte, teatro, pittura, filosofia, declinati nello stesso momento, in maniera inedita e dalle migliori forze della Regione, potrà essere riattivato tra gli spettatori di un evento tanto unico quanto ripetuto e ripetibile tra ponente e levante ligure.

Il filmato, quindi, verrà proiettato in numerose piazza della Liguria. A Loano sarà proiettato il 27 dicembre

per quattro volte dalle 17 alle 19 circa su un grande schermo allestito in piazza Italia.

Il progetto, ideato da Regione Liguria, è realizzato dal Teatro Nazionale di Genova con la direzione di Davide Livermore, in sinergia con la Fondazione Teatro Carlo Felice e la Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Ha come partner la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Carige, la Fondazione

Carispezia e la Fondazione Agostino Demari.