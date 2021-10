Lo slalom “Chiavari – Leivi” pronto al recupero

Domenica, con oltre sessanta concorrenti al via

Rinviata, causa allerta meteo, lo scorso 26 settembre, la 10^ edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra” è pronta a riproporsi questa domenica, sempre con l’organizzazione della Scuderia Sport Favale 07. Invariato il programma della gara, che prevede, domenica alle ore 9:30 la manche di ricognizione del percorso, a cui farà seguito la disputa della prima delle tre salite di gara; dopo un’interruzione, tra le 12 e le 13 per permettere la libera circolazione ai residenti, dalle 13 si svolgeranno la seconda e la terza manche, seguite dalla premiazione finale prevista per le ore 17. Il tratto di strada interessato sarà chiuso al traffico, domenica, dalle ore 8:30 alle 12 e dalle ore 13 alle 16:30. La gara si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

Oltre sessanta le adesioni pervenute agli organizzatori. A giocarsi il successo assoluto saranno tre genovesi, Andrea Drago (Erberth R3), portacolori del sodalizio organizzatore, Roberto Risso (L.R. 01) e Giacomo Gozzi (Radical SR4), oltre a Giovanni Paone (Elia Avrio ST09), anche lui della Sport Favale 07, e Nicola Grazioli (Gloria C8). Da tenere d’occhio anche Luca Rabino, con la monoposto GMN, le Fiat X1/9 2000 Silhouette di Daniele Patete e Gianpasquale De Micheli e l’interessante Ford Fiesta – Opel di Emanuele Rodili.

Massiccia la partecipazione della Sport Favale 07, che schiera al via ben 25 piloti. La gara sarà l’occasione per valutare il percorso di crescita di alcuni giovani della scuderia come l’interessante Sara Belmessieri (Autobianchi A112 Abarth), Micael Capanna (Renault Clio RS), Matteo Canepa (Peugeot 106 Rallye), i fratelli Pedrini, Ivan (Fiat 127 Storica) e Christian (Fiat X 1/9), e Fabio Cipolla (Fiat 500 Abarth), oltre a raccogliere conferme dai veterani, come il già citato Drago, Paolo Bordo (Renault Clio RS), Gian Franco Vigo (Renault 5 Gt Turbo), Giuliano Bozzo (Fiat 500) e Federico Demartini, al debutto sulla Peugeot 106 1600 gruppo A.

Info sulla gara sul sito della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.