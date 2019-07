Lo IAT Mobile presente al festival di Nervi

Ecologia e turismo a Nervi

Lo IAT Mobile, speciale ufficio turistico mobile a pedalata assistita, in occasione del Festival sarà presente a Nervi nei giorni di spettacolo, dalle 18 alle 21.

Il tricycle ecologico percorrerà e sosterà nelle vie e piazze di Nervi, in particolare nelle zone limitrofe ai Parchi e nei loro vialetti, provvisto di materiale informativo sulla città e sugli eventi in programma per l’estate.

«Sono contenta – dichiara l’assessore a Turismo e Commercio Paola Bordilli- di questo strumento molto utile e flessibile di informazioni turistiche, che ci permette di essere sempre sul territorio anche in occasioni speciali come questa, per garantire un’accoglienza completa da parte della città».