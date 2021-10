Lo allontanano dalla metro e spacca una vetrata: bulgaro nei guai

E’ successo ieri sera intorno alle 21.30 al capolinea della metro a Brin

Un bulgaro di 48 anni è stato denunciato ieri dalla polizia per danneggiamento. Gli uomini delle Volanti sono intervenuti presso il capolinea della metro a Brin dove era stato segnalato un uomo che aveva assunto un comportamento molesto e aveva provocato danni materiali alla struttura in questione.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, inveiva contro il personale della metro e quello del 118 che l’avevano allontanato per permettere la chiusura della stazione e con una transenna ha mandato in frantumi la porta vetrata della struttura.

Accompagnato in Questura per l’identificazione è stato anche sanzionato per ubriachezza.