L’Italia fa paura, American Airlines blocca voli per Milano

Usa alzano allerta al massimo livello, il ‘4’, ovvero “fortemente sconsigliato viaggiare”

L’Italia continua a far paura, forse a causa di un esagerato allarmismo che ieri è stato un po’ smorzato dalle istituzioni italiane.

Gli Stati Uniti, dove ieri si è registrata la prima vittima per coronavirus, hanno annunciato di aver alzato l’allerta al massimo livello, il ‘4’, ovvero “fortemente sconsigliato viaggiare” per le zone d’Italia più colpite. American Airlines ha reso noto di aver sospeso sino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano, dall’aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami.

Si tratta di un provvedimento drastico, che nasce anche dal fatto che la compagnia ha scarse richieste per tale volo. Ma alcuni italiani sono rimasti bloccati.

Oltre a New York e Miami, collegamenti bloccati anche dalla Turchia e c’è paura in Germania e Francia.

Coronavirus | Italiani e limitazioni viaggi all’estero. Israele respinge turisti