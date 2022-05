L’iniziativa Love Your Dogs alla Coop di corso Europa

Domani analoga iniziativa a Il Gabbiano di Savona

Si svolge oggi, sabato 28 maggio 2022 e per tutta la giornata, l’iniziativa “Love Your Dogs” una raccolta di generi alimentari per i nostri adorati pelosetti, ma non solo.

Presso il centro commerciale Coop di corso Europa, la raccolta alimentare a cura dell’Associazione Balzoo, Banco Italiano Zoologico Onlus; un punto adozioni e raccolta alimentare a cura dell’Associazione Noi randagi Odv Rifugio Sherwood.

Ma anche consigli sul soccorso degli animali a cura della Croce Gialla, soccorso animali, realtà specializzata in tale ambito.

Saranno presenti anche le Guardie zoofile di Genova e il medico veterinario Giacomo Craparo.

Dalle 10.30 e dalle 16.00 dimostrazione di agility dog a cura di Kirbi, addestramento cani.

Domani, domenica 29 maggio, analoga iniziativa presso il centro commerciale Il gabbiano di Savona ad opera del Canile di Savona e della LNDC Sezione Savona.