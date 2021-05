Liguria, incidenza Covid in calo: 81 casi ogni 100mila abitanti. A Genova 75

“I dati dell’emergenza coronavirus in Liguria sono molto positivi. Sono in calo i dati sull’incidenza e anche il numero di persone ricoverate in ospedale. È la prova che siamo sulla strada giusta, mentre la campagna vaccinale prosegue senza sosta”.

Lo ha dichiarato ieri sera il governatore Giovanni Toti.

“In particolare – ha aggiunto Toti – diminuisce l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti nella settimana: la media ligure è di 81 casi.

Nella provincia di Savona si registrano 74 casi, Genova 75 casi, La Spezia 79 casi e Imperia 88 casi ogni 100mila abitanti su settimana.

In calo anche le ospedalizzazioni con 26 pazienti in meno ricoverati negli ospedali liguri rispetto a ieri. Quindi siamo scesi sotto a 400 ricoveri (390) nei reparti di media intensità. Era da ottobre che non scendevamo sotto questa quota.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale siamo al 92% dei vaccini somministrati rispetto a quelli consegnati”.