Liguria, due morti e 9 pazienti in terapia intensiva: 92 malati e 111 casi più di ieri

Genova, 6 settembre. Sono 1575 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di due (donne decedute ieri all’ospedale di Sarzana).

Sono 1862 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 92.

Sono 7855 i positivi accertati finora e guariti con due test consecutivi, con un aumento rispetto a ieri di 17.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dai responsabili di Regione Liguria.

In altre parole, Regione Liguria indica gli “attualmente positivi” e potenzialmente contagiosi. Significa che conteggia solo chi è stato accertato finora positivo al coronavirus (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti = attualmente positivi), escludendo però dal computo chi è guarito sviluppando gli anticorpi e chi è deceduto.

La Protezione civile nazionale invece conteggia anche questi ultimi (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti + guariti che hanno sviluppato gli anticorpi + deceduti = casi totali) che poi vengono pubblicati online pure dal Ministero della Salute.

Inoltre, è bene precisare che secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: “avere un test sierologico positivo per gli anticorpi non esclude che in quel momento un soggetto possa essere infettante. È possibile infatti aver prodotto gli anticorpi, ma avere ancora in circolo il coronavirus e dunque essere ancora contagiosi. Per questo va fatto anche il tampone. Solo se questo esame è negativo si ha la certezza di non essere più contagiosi”.

Ecco il bollettino di oggi di Regione Liguria.