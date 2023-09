Libri Fondazione Carige in omaggio ai partecipanti degli eventi del Ducale

I partecipanti alle iniziative organizzate da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura avranno l’opportunità di ricevere in omaggio i volumi del patrimonio di Fondazione Carige dedicati a Genova e alla Liguria.

Grazie alla donazione di Fondazione Carige e all’accordo con Palazzo Ducale, più di 7.500 preziose pubblicazioni saranno infatti a disposizione del pubblico e dei cittadini che potranno così approfondire la storia della propria città e della propria regione.

I libri sono già in distribuzione anche presso la biglietteria di Palazzo Ducale e nello spazio “Ducale 451”, l’angolo Book crossing allestito davanti all’ingresso della Sala del Munizioniere.

Si tratta della collana in cinque volumi Storia di Liguria, curata da Gabriella Airaldi, che ripercorre le tappe della storia ligure dalle origini – è di Esiodo la più antica menzione scritta del popolo ligure – fino al 1970, passando per il periodo in cui i Liguri divennero protagonisti di un’espansione che li vide ugualmente presenti dalla Cina fino alle isole atlantiche.

E poi il Siglo de los genoveses in cui Genova divenne una potente centro finanziario e culturale, l’epoca di Mazzini e di Garibaldi, il ruolo nel nuovo Regno d’Italia, il dinamismo dell’attività portuale, il periodo della ricostruzione.

C’è poi Strade di Liguria, al quale hanno partecipato diversi studiosi coordinati dal curatore Tiziano Mannoni.

Dall’organizzazione territoriale ai tempi della gens ligure all’innovativa concezione romana dell’impianto viario, l’opera presenta un articolato percorso, arricchito da un ricco apparato iconografico, alla scoperta delle antiche strade che si snodano orizzontalmente lungo la costa, seguendo la direttrice dell’Aurelia, e verticalmente attraverso gli assi di collegamento tra mare, campagne e rilievi.

Ci sono inoltre Breve Storia della Resistenza Italiana (AA.VV) e il volume Il Duca della Finanza – I Galliera di Genova: mecenatismo e solidarietà, di Gabriella Airaldi e di Franco Manzitti.

«Abbiamo accolto con estremo favore la proposta di Fondazione Carige di donare a Palazzo Ducale questi preziosi volumi – sottolinea il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Beppe Costa – e, di comune accordo, abbiamo deciso di metterli a disposizione del nostro pubblico. Si tratta, da una parte di un’iniziativa quasi naturale, nell’anno in cui Genova è stata designata quale Capitale italiana del Libro; dall’altra, è il riconoscimento del ruolo di Palazzo Ducale come casa della cultura di tutti i liguri. Approfondire la propria storia rappresenta un’occasione di crescita di consapevolezza e di senso di appartenenza della comunità. Ringrazio Fondazione Carige con la quale, come sempre, il rapporto di collaborazione diventa una condivisa visione di politica culturale».

«Fondazione CARIGE – dichiara il presidente Paolo Momigliano – in occasione della proclamazione di Genova quale Capitale del Libro 2023 e a testimonianza dell’attenzione che la stessa da sempre rivolge a iniziative finalizzate alla crescita culturale della collettività, ha inteso donare un numero significativo di pubblicazioni relative alla Storia della nostra terra, con l’obiettivo di farne omaggio a favore della cittadinanza e del pubblico che interverrà in occasione di mostre ed eventi che si terranno presso la sede di Palazzo Ducale. Per il tramite di tale iniziativa, Fondazione CARIGE, se da un lato, rinnova il proprio costante impegno a favore della Cultura, dall’altro, conferma l’importanza di un agire sinergico con le altre Istituzione pubbliche e private del Territorio, nel comune obiettivo di “fare sistema”».