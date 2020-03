L’ex voce dei Nomadi, Cristiano Turato torna sulle scene

Cristiano Turato torna sulle scene con un nuovo progetto discografico

Il 10 aprile esce il nuovo album di inediti, “LA FESTA”anticipato dai due singoli “Atlantide” (certificato oro in Brasile con più di 1.500.000 ascolti collecting streaming) e “Follia”. Il disco sarà disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming.

“La festa ” è un album composto da dieci brani inediti in cui il cantautore rivive i momenti più importanti della sua vita analizzando le scelte compiute nel corso degli anni, senza rinnegare nulla.

«Nei brani si legge la volontà di mettere a nudo le mie fragilità, le domande e i dubbi di una vita intensa, vissuta fin da subito per le strade, nei cortili delle chiese e nei bar del paese: da qui “La festa” – dichiara Cristiano Turato – Ho avuto la pretesa di ridipingere la mia anima, svestendola delle proprie certezze, trovando qualche spunto ironico per irridere vecchie pose, frantumatesi nel corso della mia vita».

Scritto e prodotto dallo stesso Cristiano Turato insieme a Alberto Roveroni e Francesco Pisana (che vanta collaborazioni con artisti come Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Dolcenera, Elio e le Storie Tese) per la produzione esecutiva di “La festa”, il disco si avvale delle collaborazioni importanti di Carlo Kaneba (per il monologo in siciliano presente nel brano “La festa”), Max Greco, Daniel Bestonzo e Francesco Pisana. “La Festa” è stato registrato e mixato da Alberto Roveroni presso Le Park-Milano e masterizzato da Pietro Caramelli presso gli studi Energy Mastering e LePark-Milano.

Nato a Padova nel 1973, Cristiano Turato comincia a suonare la chitarra classica e al suo dodicesimo compleanno riceve dai suoi genitori la prima chitarra elettrica. Studia canto moderno e chitarra, per poi proseguire negli anni successivi con lo studio del pianoforte e del basso elettrico. Si interessa di armonia, partecipando a molti seminari. Nello stesso periodo si dedica alla computer music e a tutto il mondo dei sintetizzatori analogici e conosce Alberto Roveroni, in quegli anni owner della Fabbrica del Suono, con cui inizia a fare esperienza come assistente di studio e arrangiatore. La sua musica nel corso degli anni cambia, cresce e si trasforma toccando mondi diversi e con Luca Sartori, Stefano Miozzo e Daniele Facci porta in giro un progetto “Madaleine” che riassume il percorso di tanti anni in un elettro-rock. Con Alberto Roveroni dà vita al progetto pop-elettronico denominato “Ivideo” e successivamente nel 2016 esce con Egea Music il primo disco “Quando sogno sparisco”, un concentrato di stili che racchiudono un lavoro di 20 anni. Dal 2012 fino al 2017 fa parte del gruppo dei Nomadi. Il 2017 e 2018 ha un intensa attività live che passa attraverso eventi importanti al Teatro Geox, Teatro Verdi, Teatro Esperia e in varie piazze d’Italia. In questo periodo scrive molto e intraprende una collaborazione con Francesco Pisana di Thunder Label che porta all’uscita il 7 maggio 2019, il giorno del suo compleanno, del singolo “Atlantide”. Il 22 novembre 2019 esce il singolo “Follia” targato Aereostella. Poco dopo entra a far parte della squadra Warner Germany come arrangiatore.