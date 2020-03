Leonardo Da Vinci e la natura al Museo Doria di Genova

Amici del Museo “G. Doria” in collaborazione con Museo di storia naturale “G. Doria”, giovedì 5 marzo 2020 alle ore 17.00 “Leonardo Da Vinci e la natura”.

Di Leonardo si è scritto e detto molto, sicché qualche studioso ogni tanto ha anche messo in luce la sua grande sensibilità verso la natura, al punto che si potrebbe affermare che con lui è nata l’ecologia. Fu in effetti il primo “scienziato” che studiò la natura non per dominarla, ma semplicemente per comprenderla.

Leonardo ebbe in effetti un profondo rispetto per tutte le forme di vita e manifestò sempre un enorme interesse, quasi una venerazione, per la complessità e la varietà di quella che oggi chiamiamo biosfera. Non smise mai di pensare che l’ingegnosità della natura fosse superiore al disegno umano e comprese che sarebbe stato saggio rispettarla e imparare da essa.

Nei suoi lavori rappresentò spesso piante nel loro habitat e molti disegni testimoniano quanto fossero avanzati i suoi studi botanici, quando la botanica era ancora in una fase puramente descrittiva ed era considerata per lo più accessoria alle arti medicamentose.

Ma anche celebri suoi dipinti, come le due versioni della Vergine delle Rocce (Parigi e Londra), o la Sant’Anna Metterza (Parigi) rivelano la sua straordinaria capacità di restituirci una traduzione “scientifica” dell’immagine visiva, che in Leonardo non è solo un’impressione della realtà, ma una sua accurata descrizione, in termini di documentazione.

Relatore: Piero Boccardo, già Direttore dei Musei di Strada Nuova, Sovrintendente alle Collezioni del Comune di Genova