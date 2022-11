Lega Giovani, Grisolia nomina Ottonello nuovo commissario provinciale di Genova

Cambio al vertice genovese della Lega Giovani. Il commissario della Liguria Giuseppe Grisolia ieri ha nominato Davide Ottonello nuovo commissario provinciale di Genova.

“Ho voluto ascoltare i giovani genovesi per conoscere la loro opinione e far sì che questo cambio fosse il risultato di un percorso partecipativo – ha spiegato Grisolia – Ottonello in questi mesi ha dimostrato un grandissimo impegno nelle attività organizzate sul territorio e ha messo in evidenza il suo spirito di iniziativa che è stato riconosciuto da tutto il gruppo.

Tra gli obiettivi che si è prefissato con questo nuovo incarico, c’è quello di ricostruire un gruppo, visto il periodo post pandemia e le elezioni amministrative e politiche”.

“C’è un gruppo da rilanciare – ha dichiarato il genovese Ottonello – per formare la classe dirigente del futuro. Da responsabile dei Giovani genovesi auguro buon lavoro al neo viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e a tutto il Governo.

La Lega Giovani genovese il prossimo 5 dicembre organizzerà, in presenza del coordinatore federale onorevole Luca Toccalini, un evento per ricordare la Rivolta di Portoria e Giovanni Battista Perasso, detto ‘Balilla’, il giovane che al grido di ‘Che l’inse?’ il 5 dicembre 1746 diede l’inizio alla sollevazione popolare dei genovesi contro gli invasori austriaci”.