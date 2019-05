Lega Calcio: Fiorentina-Genoa si gioca domenica sera

La partita tra Genoa e Fiorentina allo stadio Franchi verrà giocata domenica sera con inizio alle 20:30.

La Lega Serie A ha comunicato la programmazione delle gare valide per l’ultima giornata di campionato. Sono sette al momento, in attesa che stasera si completi il quadro del 37° turno con Lazio-Bologna, le sfide in calendario con il criterio della contemporaneità. Riguarda tutte le squadre ancora in lizza per qualificarsi alle competizioni internazionali o per l’obiettivo salvezza. Questo il dettaglio dei giorni e orari fornito nella comunicazione redatta dalla Lega Serie A.

25/05/2019 Sabato 18.00 FROSINONE – CHIEVO VERONA (DAZN)

26/05/2019 Domenica 15.00 TORINO – LAZIO (SKY)

26/05/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – JUVENTUS (DAZN)

26/05/2019 Domenica 20.30 ATALANTA – SASSUOLO (SKY)

26/05/2019 Domenica 20.30 BOLOGNA – NAPOLI (*) (SKY)

26/05/2019 Domenica 20.30 CAGLIARI – UDINESE (SKY)

26/05/2019 Domenica 20.30 FIORENTINA – GENOA (SKY)

26/05/2019 Domenica 20.30 INTER – EMPOLI (SKY)

26/05/2019 Domenica 20.30 ROMA – PARMA (SKY)

26/05/2019 Domenica 20.30 SPAL – MILAN (DAZN)

(*) nel caso in cui, all’esito della gara LAZIO – BOLOGNA valida per la 37ª giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara BOLOGNA – NAPOLI si disputerà sabato

25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30