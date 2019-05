Lecce-Spezia 2-1, Aquile settime ai play off

Lo Spezia cede 2-1 in casa del Lecce al Via del Mare e chiude la regular season al settimo posto qualificandosi ai play off dove incontrerà il Verona.

Per i pugliesi invece una vittoria che significa ritorno in serie A dopo sette anni di purgatorio in serie B e C.

Partono forti i padroni di casa che già al 9 passano in vantaggio con Petriccione e al ’27 raddoppiano i conti con La Mantia. Lo Spezia gioca la sua partita e mette paura al Lecce sul finale con Capradossi ma alla fine il 2-1 fa felici entrambe le squadre.

LECCE-SPEZIA 2-1

9′ Petriccione (L), 27′ La Mantia (L), 83′ Capradossi (S)

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer (80′ Tabanelli); Mancosu; Falco (87′ Scavone), La Mantia (74′ Palombi). All. Liverani

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Maggiore, Ricci, Mora (67′ Crimi); Gyasi (62′ Okereke), Galabinov, Da Cruz (78′ Bidaoui). All. Marino

Ammoniti: Lucioni (L), Ricci (S)