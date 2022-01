Le Terrazze e l’associazione Gli amici della pediatria onlus per l’iniziativa solidale “Adotta un peluche”

La Spezia – E’ stato consegnato ieri dal Presidente dell’Associazione Gli Amici della Pediatria Onlus, dottor Attilio Noletta, al Primario del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia, dott.ssa Maria Franca Corona, l’Assegno simbolico della raccolta fondi a sostegno dell’iniziativa solidale “Adotta un Peluche” organizzata e promossa dal Centro Commerciale Le Terrazze.

Il progetto, iniziato il 1° Dicembre e proseguito per il tutto il periodo natalizio, ha coinvolto i visitatori del centro commerciale che “adottando” i peluche dall’Albero di Natale in galleria, hanno contribuito con un prezioso gesto di solidarietà alla raccolta fondi, con una donazione complessiva di € 3.577.

Grazie a questa sinergia ed al grande cuore delle famiglie che hanno partecipato all’iniziativa, sarà possibile destinare i proventi raccolti per l’acquisto di un lettino pediatrico elettrico adatto ai pazienti più piccoli da 0 a 5 anni, per il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

Una collaborazione tra dell’associazione locale Gli Amici della Pediatria Onlus e Le Terrazze che dimostra come gli spazi del Centro Commerciale possano trasformarsi in luoghi di promozione di iniziative di solidarietà a sostegno della comunità locale.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con l’associazione Gli Amici della Pediatria Onlus e ci teniamo a ringraziare Attilio Noletta, Presidente dell’Associazione, e la Dottoressa Franca Corona, Primario del reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia, per averci coinvolti e reso possibile questa iniziativa. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri visitatori che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione del progetto presentato dall’associazione benefica” dichiara Angela Berto, Direttrice de Le Terrazze.

“Un ringraziamento speciale alla Direzione del Centro Commerciale Le Terrazze per la sentita e piacevole collaborazione, che ha reso possibile la messa in atto dell’iniziativa di solidarietà “Adotta un Peluche” a sostegno della nostra Associazione ” dichiara il Dott. Attilio Noletta, Presidente dell’Associazione Gli Amici della Pediatria Onlus.

“Un grazie di cuore all’associazione “Gli Amici della Pediatria” ed al Centro Commerciale le Terrazze: la loro collaborazione ha attuato questa bella e tenera iniziativa “Adotta un peluche”. Voglio ricordare anche la generosità e sensibilità di tutti quelli che adottando un peluche hanno reso possibile la raccolta dei fondi. Questo “dono” sarà utilizzato per l’acquisto di un lettino pediatrico elettrico adatto ai pazienti più piccoli da 0 a 5 anni” ha detto Maria Franca Corona, direttrice della Struttura complessa Pediatria e Neonatologia dell’Asl 5 Spezzina.”