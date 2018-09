Le iniziative di settembre dell’ UNUCI Sanremo-Imperia

LE INIZIATIVE DELL’ UNUCI MATUZIANO A SETTEMBRE

SANREMO- Proseguono le iniziative della sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia) di Sanremo-Imperia.

Il 14 settembre (inizio ore 10, sul piazzale “L. Vesco” nel porto di Sanremo) la sezione parteciperà alla cerimonia di avvicendamento al comando del Circondario Marittimo di Sanremo.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo Tenente di Vascello Vincenzo Fronte cederà il comando al Tenente di Vascello Giorgio Coppola.

Il 29 settembre i soci Unuci della sezione di Sanremo-Imperia andranno a Novi Ligure. Dopo vari rinvii, dovuti a motivi tecnici, è stata annunciata infatti la disputa della seconda ed ultima prova della Combinata SanremoRapallo di tiro militare. Il TSN di Novi Ligure ha infatti confermato la disponibilità di poter ospitare, nella galleria SIAT, una sessione di addestramento, che sarà anche valida quale seconda manche della “combinata di tiro” UNUCI Rapallo – Sanremo. La sessione, che è organizzata dalla sezione UNUCI Rapallo- Tigullio, si svolgerà con inizio alle ore 8 e 30. Gli organizzatori hanno annunciato che la partecipazione è possibile indipendentemente dal fatto di aver partecipato o meno alla prima manche, che si era svolta a Triora ed era stata organizzata dalla sezione Unuci di Sanremo-Imperia. A Triora aveva vinto Luca Ghirotti davanti a Marco Bellugi e Vilma Scarpone.

Il costo della sessione addestrativa in linea SIAT è di quaranta euro, per cinquanta munizioni, in calibro 9×21 (30 arma corta e 20 arma lunga) comprensivi del noleggio di armi e dell’affitto della linea di tiro. Per coloro che parteciperanno in modalità gara il costo sarà invece di quarantacinque euro.

Possono prendere parte all’ evento soltanto gli appartenenti all’ UNUCI o alle Forze armate, o in alternativa, coloro che risultano iscritti ad una sezione del T.S.N.

Per prenotarsi o iscriversi (entro il 22 settembre) è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e mail: sez.rapallo@unuci.org ed ugosam@gmail.com, specificando il nome del tiratore, sezione U.N.U.C.I. e/o TSN di appartenenza. Sarà accettata comunicazione di conferma tramite messaggio whatsapp al numero3662711853.

Al termine della gara, verso le 13 e 30, è previsto un “rancio conviviale” presso la Trattoria “Da Marietto”. Chi fosse intenzionato a partecipare al “rancio” è pregato di darne comunicazione all’atto della prenotazione alla gara.

Per coloro che volessero maggiori informazioni suell’ evento è possibile visitare i seguenti siti: http://www.tsnnovi.it/impianti-dinamici/ http://www.sst-germany.de/azienda.html

http://www.tsnrovereto.it/impianti-poligono_siat.pdf

Per chi volesse invece conoscere meglio le iniziative della sezione Unuci di Sanremo- Imperia, che è guidata dal presidente, Capitano Domenico Prevosto, è possibile visitare la pagina Facebook Unucisanremo, oppure contattare direttamente la segreteria (Via Pallavicino, 4 Sanremo) scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it oppure telefonando al numero 3472916280.

La segreteria è aperta il lunedì, dalle 10 alle 12 ed il mercoledì, dalle 16 alle 18.

CLAUDIO ALMANZI