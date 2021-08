Lazio-Spezia, Thiago Motta: Sconfitta che ci servirà per crescere

Dopo la difficile serata delle Aquile in trasferta a Roma contro la Lazio, il mister Thiago Motta esprime il suo rammarico, ma guarda subito al futuro.

“Questo risultato ci fa capire che dobbiamo migliorare e che dobbiamo lavorare duramente. Faccio i complimenti alla Lazio per l’ottima partita, una squadra forte che oggi ha dimostrato tutto il proprio valore.

Non è facile accettare un risultato del genere, ma in un certo senso ci farà anche bene, perché siamo consapevoli che questo campionato non sarà facile, e che per la salvezza dobbiamo lottare fino alla fine.

Possiamo e dobbiamo fare meglio, soprattutto vista la velocità con cui siamo riusciti ad arrivare al vantaggio sia oggi che la settimana scorsa. Dobbiamo cancellare tutte le cose negative di questa partita e migliorarle alla svelta.

Ho parlato con i ragazzi, sappiamo cosa dobbiamo fare, su cosa lavorare, e sicuramente vedrete un altro tipo di partita contro l’Udinese. Da domani concentrazione solo sulla prossima sfida di campionato.

Non cerco alibi e le responsabilità sono in primis le mie; ora ripeto, testa all’Udinese e attendiamo i giocatori che arriveranno negli ultimi giorni di mercato”.