Lazio-Samp, sei indisponibili per mister Stankovic

Ieri pomeriggio la Sampdoria ha sostenuto l’ultimo allenamento al centro sportivo “Mugnaini” prima della partenza per Roma.

In vista della partita di questa sera, lunedì, in casa della Lazio (ore 20.45), Dejan Stankovic ha stilato la lista dei 22 convocati. Sei gli assenti: gli indisponibili Andrea Conti, Filip Djuricic, Koray Günter, Jeison Murillo, Ignacio Pussetto e Fabio Quagliarella che ha preso un virus ed in questi giorni non è stato bene saltando dunque la gara coni biancocelesti.

Portieri: Audero, Turk, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Winks, Yepes.

Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Lammers, Rodriguez.