L’Arma dei Carabinieri celebra i 205 anni dalla fondazione

La Fondazione dell’Arma dei Carabinieri è giunta al 205° anniversario. Nella mattinata del 5 giugno ci sarà la celebrazione dell’ anniversario, che avrà luogo per Genova all’interno della caserma “Vittorio Veneto”, a Genova Sturla.

Alla presenza di numerose Autorità Istituzionali, il Comandante della Legione, Generale di Brigata Pietro Oresta, passerà in Rassegna lo schieramento, nel cui ambito è inserita la Bandiera di Guerra del 2° Btg. CC. Liguria, i medaglieri delle associazioni patriottiche, combattentistiche e d’Arma, le bandiere delle Sezioni della Associazione Nazionale Carabinieri, della Città Metropolitana di Genova ed il Medagliere dell’Istituto NASTRO AZZURRO, nonché il Gonfalone della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile, e quello della Città di Genova decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il Battaglione di formazione rappresenterà tutti i reparti dell’Arma della Liguria, con militari nella storica grande uniforme speciale; carabinieri del 2° Battaglione e delle specialità navale, forestali, subacquei ed elicotteristi, nonché un carabiniere atleta già appartenente al Centro Sportivo dell’Arma, che ha partecipato a competizioni agonistiche.

Presenti anche Carabinieri non più in servizio attivo della Associazione Nazionale Carabinieri in uniforme sociale e per l’attività di protezione civile e mezzi dei motociclisti; del nucleo radiomobile; di appartenenti all’aliquota di primo intervento (API) con armamento e mezzi speciali; artificiere antisabotaggio con mezzo in dotazione.

Il Generale Oresta nel suo discorso evidenzierà, tra l’altro, come, nell’ultimo anno sia stata registrata una sensibile riduzione (6%) del totale dei delitti consumati, confortato nel contempo da un incremento dell’attività repressiva che ha fatto registrare un aumento dei soggetti arrestati nell’immediatezza del reato (+1%). Nel contrasto alle truffe, in particolare quelle in danno delle fasce deboli, l’Arma svolge una continua e proficua attività preventiva rivolta a tutta la cittadinanza, con frequenti incontri presso le scuole, le parrocchie, circoli ricreativi e case comunali.

A conclusione della cerimonia saranno consegnati riconoscimenti ai Carabinieri dei vari gradi e delle organizzazioni dell’Arma presenti in Liguria che si sono distinti in attività di servizio, nonché due borse di studio, da parte del Magnifico Rettore dell’Università di Genova e del Comandante della Legione, a studenti meritevoli, figli di militari dell’Arma, per i brillanti risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018.